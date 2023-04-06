Молодой человеке вначале ничего не понял. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнекамске у 23-летнего парня в руке взорвалась электронная сигарета. В результате он получил ожог второй степени, сообщает пресс-служба НЦРМБ.

Молодой человек сначала ничего не понял. Однако через время почувствовал резкую боль, вся ладонь обгорела. Парень сразу засунул руку в тазик с холодной водой и так приехал на «скорой помощи».

Врачи Нижнекамского ЦРМБ оперативно сделали пациенту рентгеновский снимок кисти. Переломов не было. Однако болевой синдром утих только к утру.

- Мы выполнили ему некрэктомию, то есть удалили нежизнеспособные участки кожи. После того, как мы убедимся, что рана на кисти заживает, мы выпишем пациента на амбулаторное долечивание, - пояснил хирург Роберт Валеев.

Отметим, пострадавший сейчас чувствует себя хорошо. Он признался, что больше электронные сигареты курить не будет.

Напомним, в 2021 году в Татарстане полицейские изъяли почти 13 000 пачек нелегальных сигарет.

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