Казань
Еще
Радио
Казань
Еще
Радио
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 мая 2021 11:47

В Татарстане полицейские изъяли почти 13 000 пачек нелегальных сигарет

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий
Фото: МВД по РТ

Фото: МВД по РТ

В Татарстане полицейские задержали партию нелегальных сигарет. Произошло это в тот момент, когда один из подозреваемых производил их очередную разгрузку в гараже.

Было установлено, что табачная продукция без всяких акцизных марок продавалась через мессенджер. Так, правоохранителями было изъято почти 13 000 пачек нелегальных сигарет.

- В действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

ЧП