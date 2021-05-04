В Татарстане полицейские изъяли почти 13 000 пачек нелегальных сигарет

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В Татарстане полицейские задержали партию нелегальных сигарет. Произошло это в тот момент, когда один из подозреваемых производил их очередную разгрузку в гараже.

Было установлено, что табачная продукция без всяких акцизных марок продавалась через мессенджер. Так, правоохранителями было изъято почти 13 000 пачек нелегальных сигарет.

- В действиях подозреваемого усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей уголовного кодекса РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», - сообщили в МВД Татарстана.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.