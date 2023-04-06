Следственный комитет Татарстана прокомментировал задержание директора Казанского ипподрома

Сотрудники следственного комитета также устанавливают личности подельников задержанного. Фото: Олег ЗОЛОТО

40-летний директор Казанского ипподрома и ООО «Племконзавод «Казанский» стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Мужчину задержали.

- Ему уже предъявлено обвинение. Свою причастность к совершению преступления он не признал. Следователь обратился в суд для избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Также в настоящее время идет поиск иных причастных к произошедшему лиц, - прокомментировал следственный комитет Татарстана задержание директора Казанского ипподрома.

По версии следствия, с 2018 по 2020 года обвиняемый вместе с пока еще неустановленными подельниками предоставлял фиктивные документы в ГКУ «Главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан». Утверждается, что это нужно было для получения в обход закона субсидий на поддержку племенного животноводства.

Как следует из материалов уголовного дела, задержанный директор и его сообщники, таким образом, присвоили из бюджета Татарстана порядка 8,9 миллиона рублей.

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