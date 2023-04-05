В Казани техника к уборке улиц летом готова на 68%

Готовность спецтехники проверил градоначальник Ильсур Метшин. Фото: мэрия Казани

В среду, 5 апреля, мэр Казани Ильсур Метшин посетил МУП «Горводзеленхоз», чтобы оценить готовность уборочной техники к лету. В предстоящем сезоне в обслуживании дорог планируют задействовать 369 специальных машин, а также более 300 рабочих.

Сейчас к лету готова 251 единица уборочной техники, что составляет 68%. Для этого у машин снимается зимнее оборудование - взамен устанавливаются рейка для полива и бочка с водой. Рабочие уже приступили к мытью дорог и ограждений, а также к уборке грязи вдоль бордюров.

Напомним, ранее в городе стартовал двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству Казани

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