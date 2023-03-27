В первую очередь приведут в порядок прибрежные зоны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 апреля начнется двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству Казани. Только за первый месяц работ планируют привести в порядок территорию площадью свыше 22 миллионов квадратных метров.

В первую очередь очистят общественные пространства, лесополосы и прибрежных зоны. Особое внимание уделят также благоустройству территорий промышленных предприятий, гаражных кооперативов, объектов торговли и автозаправок. Об этом рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев на «деловом понедельнике».

Он также напомнил, что общегородской субботник пройдет в Казани 29 апреля. В рамках него горожане приведут в порядок парки и скверы.

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