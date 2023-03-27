Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 марта 2023 13:09

С 1 апреля начнется двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству Казани

Также пройдет общегородской субботник
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В первую очередь приведут в порядок прибрежные зоны.

В первую очередь приведут в порядок прибрежные зоны.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 апреля начнется двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству Казани. Только за первый месяц работ планируют привести в порядок территорию площадью свыше 22 миллионов квадратных метров.

В первую очередь очистят общественные пространства, лесополосы и прибрежных зоны. Особое внимание уделят также благоустройству территорий промышленных предприятий, гаражных кооперативов, объектов торговли и автозаправок. Об этом рассказал замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев на «деловом понедельнике».

Он также напомнил, что общегородской субботник пройдет в Казани 29 апреля. В рамках него горожане приведут в порядок парки и скверы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram