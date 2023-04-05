Жителям Цивильского района Чувашии предлагают сдавать литр молока за 16 рублей

По словам жителей, необходимо увеличить контроль за качеством молока Фото: Елена КРИВЯКИНА

Жителям деревень Таганы и Поваркасы Цивильского района Чувашии предлагают сдавать литр молока за 16 рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Пока молоко жителям обходится в 16-18 рублей. А еще в январе они покупали этот продукт за 24-25 рублей.

- Эта проблема есть не только в Цивильском районе, но и в республике в целом. Аналогичная ситуация и в соседних регионах. Поэтому и решать этот вопрос надо комплексно, - отметил глава района Алексей Иванов.

По словам жителей, необходимо увеличить контроль за качеством молока. Так, перекупщики иногда оправдывают снижение цен низким качеством товара. Глава района рассказал жителям о мерах поддержки и предложил зарегистрироваться самозанятыми.

Напомним, с начала 2022 года самозанятые Татарстана заработали 16 миллионов рублей только на ярмарках.

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