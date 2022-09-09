С начала года самозанятые Татарстана заработали 16 миллионов рублей только на ярмарках

Ближайшая ярмарка пройдет на площади у Академии наук региона 17 и 18 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С начала года в ярмарках, организованных Центром «Мой бизнес» и Минэкономики Татарстана, приняли участие более 800 самозанятых граждан. Там им удалось заработать порядка 16 миллионов рублей.

Самозанятые республики продавали изделия из дерева, кожи и фарфора, дизайнерские украшения, фермерскую продукцию, игрушки, предметы домашнего декора, а также юридические, полиграфические и образовательные услуги. Им даже удалось установить рекорд России по самому длинному торговому прилавку самозанятых - 245,5 метра.

Ближайшая ярмарка, на которой самозанятым бесплатно предоставят торговые места, пройдет на площади у Академии наук Татарстана 17 и 18 сентября. Подать заявку на участие в ней можно по ссылке.

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