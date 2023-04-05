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НовостиОбщество5 апреля 2023 7:42

В Казани в одном из супермаркетов покупатели среди продуктов обнаружили белку

Сотрудники магазина оперативно вытащили животное и выпустили на улицу
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

Фото: скриншот

В Казани в одном из супермаркетов покупатели среди продуктов обнаружили белку. Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

Жительница сообщила об этом сотруднику магазина. Они, в свою очередь, оперативно вытащили животное и выпустили на улицу.

- За орешками зашла, - пошутил один из жителей Казани.

Напомним, в Новочебоксарске голодный кот проник на прилавок магазина. Хвостатого, который доедал крошки, засняли на камеру очевидцы.

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