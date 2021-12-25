"Заверните мне эту сладкую булочку": в Новочебоксарске голодный кот проник на прилавок магазина

Одного из свидетелей инцидента возмутило несоблюдение санитарных норм, но интернет-пользователи посчитали, что ничего страшного не случилось. Фото: скриншот

Накануне один из жителей Новочебоксарска, решивший закупиться продуктами в ближайшем магазине, заметил на прилавке с хлебобулочными изделиями кота. Животное сидело в одном из пустых лотков со слойками и доедало крошки. Мужчина заснял хвостатого на видео и поспешил выложить в соцсети.

- Разве работники супермаркета не должны следить за санитарными нормами? - возмутился горожанин.

В ответ интернет-пользователи заметили, что, по их мнению, ничего страшного не случилось:

- Котик погреться зашёл и не рассчитал свой аппетит. От вас ведь не убудет, если вы ему булочку эту купите и предупредите сотрудников, что в хлебобулочном обжора завёлся.

- Ну поел, голодный наверное, жалко. Конечно это не правильно, я с вами согласна, но кота тоже жалко.

- Автору поста булки не хватило что ли? Не в голодные времена живём, чтобы жалеть еду для братьев наших меньших. Понимаю, что на полках с продуктами котикам не место, но, видимо, никто не покормил его в такой холод, и он выживает как может.

- Ой, автор, эти булки и люди голыми руками трогают, а потом, передумав, кладут на место. Ни о каких санитарных нормах речи быть не может, если готовая еда или еда без упаковки находятся в зоне самообслуживания.

- Заверните мне эту сладкую булочку.

Сейчас кота в магазине уже нет.