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Общество25 декабря 2021 7:55

"Заверните мне эту сладкую булочку": в Новочебоксарске голодный кот проник на прилавок магазина

Хвостатого, который доедал крошки, засняли на камеру очевидцы
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Комментарии (21)Комментарии (21)(21)
Одного из свидетелей инцидента возмутило несоблюдение санитарных норм, но интернет-пользователи посчитали, что ничего страшного не случилось. Фото: скриншот

Одного из свидетелей инцидента возмутило несоблюдение санитарных норм, но интернет-пользователи посчитали, что ничего страшного не случилось. Фото: скриншот

Накануне один из жителей Новочебоксарска, решивший закупиться продуктами в ближайшем магазине, заметил на прилавке с хлебобулочными изделиями кота. Животное сидело в одном из пустых лотков со слойками и доедало крошки. Мужчина заснял хвостатого на видео и поспешил выложить в соцсети.

- Разве работники супермаркета не должны следить за санитарными нормами? - возмутился горожанин.

В ответ интернет-пользователи заметили, что, по их мнению, ничего страшного не случилось:

- Котик погреться зашёл и не рассчитал свой аппетит. От вас ведь не убудет, если вы ему булочку эту купите и предупредите сотрудников, что в хлебобулочном обжора завёлся.

- Ну поел, голодный наверное, жалко. Конечно это не правильно, я с вами согласна, но кота тоже жалко.

- Автору поста булки не хватило что ли? Не в голодные времена живём, чтобы жалеть еду для братьев наших меньших. Понимаю, что на полках с продуктами котикам не место, но, видимо, никто не покормил его в такой холод, и он выживает как может.

- Ой, автор, эти булки и люди голыми руками трогают, а потом, передумав, кладут на место. Ни о каких санитарных нормах речи быть не может, если готовая еда или еда без упаковки находятся в зоне самообслуживания.

- Заверните мне эту сладкую булочку.

Сейчас кота в магазине уже нет.

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