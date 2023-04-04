В Татарстане возбудили уголовное дело по факту гибели сантехника

Инцидент произошел 3 апреля в доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске. Фото: Олег ЗОЛОТО

СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по факту гибели сантехника из-за нарушений правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Инцидент произошел 3 апреля в доме на проспекте Вахитова в Нижнекамске. Сантехники прибыли на вызов для устранения коммунальной аварии - подвал дома затопило горячей водой.

После первичного осмотра один из рабочих отошел, а вернувшись - застал своего коллегу лежащим в воде. Следствие установило, что 42-летний мужчина скончался от полученных ожогов. Введется расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба следственного комитета.

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