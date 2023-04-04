Лежал в кипятке: в Татарстане сантехник погиб в подвале дома во время прорыва трубы

Второму сантехнику удалось спастись Фото: Алексей БУЛАТОВ

После гибели сантехника в подвале многоквартирного жилого дома в Нижнекамске прокуратура Татарстана организовала проверку.

Трагедия произошла вечером 3 апреля. В доме №13 по улице Вахитова случилась коммунальная авария, на место вызвали сантехников. Прибывшие на место специалисты выяснили, что прорвало трубу с горячей водой. После осмотра места аварии один из сантехников отправился переобуться. Когда он вернулся, увидел товарища, который лежал в кипятке. Мужчина сразу же вызвал спецслужбы.

Прибывшие на место происшествия спасатели вынесли пострадавшего мужчину из подвала. Медики скорой помощи констатировали его смерть.

Жители дома находятся в ужасе от произошедшего. Девушка по имени Ольга Я. рассказала, что тело сантехника лежало накрытым около подъезда. Медиков, по ее словам, пришлось ждать весьма долго.

- Ужасно, что такая трагедия произошла именно в нашем доме. Надеюсь, полиция разберется, кто виноват, чтобы подобное никогда не повторилось, - сказала жительница Нижнекамска Мария Т.

Прокуратура города вместе с профильными специалистами намерена выяснить причины и обстоятельства случившегося. Кроме этого, будет проверено соблюдение требований техники безопасности и других правил охраны труда в организации, где работал погибший.

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