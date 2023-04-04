В Казани для воспитанников детских домов и школ-интернатов проведут футбольный турнир «Будущее зависит от тебя»

В соревнованиях примут 14 команд из ПФО.

С 6 по 7 апреля в манеже «Искандер» состоится II этап всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В них примут участие юные спортсмены Поволжского федерального округа (ПФО) и в двух возрастных категориях - 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения.

Во II этапе всероссийских соревнований сыграют 14 команд, представляющих детские дома и школы-интернаты, ставшие победителями в своих регионах. Так, Казань примет ребят из Ардатова, Лаишево, Оренбурга, Сызрани, Ульяновска, Пугачева, Альметьевска, Стерлитамака и Бирска, а также поселка Ялга, деревни Люльпаны, сел Порецкое и Неверкино.

Соревнования «Будущее зависит от тебя» проводятся с 2005 года. Сегодня это самый масштабный федеральный проект для детей, находящихся на попечении государства, направленный не только на их физическое развитие, но и на развитие их коммуникационных навыков и улучшение самооценки, на создание мотивации к обучению и развитию. Проект также призван предоставить возможность выбора будущей профессии. Помимо футбола для участников соревнований подготовили профориентационную программу «Город навыков SkillCity». В интерактивной форме ребятам расскажут о современных цифровых профессиях, о том, как связаны спорт и digital, какие технологии есть в современном спорте, а также какие цифровые профессии появились в спорте. Кроме того, во время соревнования ребята пройдут мастер-класс по комментированию, узнают о тонкостях работы спортивного журналиста, а также фото- и видеожурналистике.

И это далеко не все, «Будущее зависит от тебя» еще может помочь найти новые семьи. Зачастую родители решали усыновить ребенка или подростка именно из-за его участия в турнире.

Ежегодно в проекте принимает участие несколько тысяч российских детей. За 18 лет в турнире сыграло более 40 тысяч ребят - 5 тысяч команд из 140 городов. Партнеры по организации турниров — Министерство спорта РФ, Министерство просвещения России и Российский футбольный союз.

Отборочные городские этапы соревнования проходят в 7 регионах с марта по апрель, а в мае лучшие команды поедут на финал, который состоится с 15 по 20 мая на федеральной территории «Сириус». Там ребята поборются за главный приз – поездка в футбольный летний лагерь академии ФК «Барселона» в Сочи. Там победители турнира «Будущее зависит от тебя» пройдут обучение по методике клуба с мировой историей.