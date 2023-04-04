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НовостиОбщество4 апреля 2023 12:19

Из Казани в Лисичанск отправили очередную партию гуманитарного груза

Это третья поездка за 2023 год
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В Лисичанск отправились 5 груженных фур. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Лисичанск отправились 5 груженных фур. Фото: пресс-служба мэрии Казани

Из Казани в Лисичанск отправили третью в 2023 году партию гуманитарной помощи весом порядка 100 тонн. Контролировал процесс глава исполкома Казани Рустем Гафаров.

На пяти фурах в подшефный Татарстану город привезут более 60 тонн продовольственных товаров: консервы, крупы, макароны масло, свыше 21 тонны стройматериалов. Лисичанску также передадут одежду, бытовую химию, обогреватели, генераторы, мотопомпы, сварочные аппараты, устройства для переливания крови.

Напомним, прошлая отправка гуманитарного груза состоялась в феврале. Тогда в подшефный Татарстану город отправились шесть фур.

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