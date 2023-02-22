Вторую в этом году партию гуманитарной помощи отправили из Казани в Лисичанск

В Лисичанск отправились также письма от казанцев со словами поддержки. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В среду, 22 февраля, из Казани в Лисичанск отправилась вторая в этом году партия гуманитарной помощи весом в 100 тонн. Отправку проконтролировал градоначальник Ильсур Метшин.

Шесть фур загрузили вещами первой необходимости, трубами для восстановления водопровода, строительными материалами, автомобилем УАЗ и спортивным инвентарем. В подшефный Татарстану город отправились также письма от казанцев со словами поддержки, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, первая партия гуманитарной помощи в 2023 году была отправлена в начале февраля. Жителям Лисичанска передали продукты, лекарства, теплую одежду и обогревательные приборы.

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