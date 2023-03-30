В Казани снесут пять незаконных построек и двухэтажное здание на Габишева

Речь идет об объектах на улицах Усманова, Чуйкова, Интернациональной и Бигичева. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Казани снесут еще пять незаконно установленных торговых объектов, павильонов и точек по продаже воды. Соответствующее решение опубликовано в сборнике документов исполкома города.

Речь идет об объектах на улицах Усманова, Чуйкова, Интернациональной и Бигичева. Владельцы должны до 3 апреля добровольно демонтировать постройки, иначе их снесут принудительно.

Кроме того, будет снесена самовольная двухэтажная постройка по улице Комиссара Габишева возле дома №36. Площадь объекта составляет 53 квадратных метра.

Ранее в Казани собирались снести девять киосков и две незаконные постройки.

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