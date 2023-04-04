Глава Татарстана присвоил госнаграду матери пятерых детей из Альметьевска

На официальном сайте раиса республики опубликован соответствующий указ. Фото: пресс-служба главы РТ

Глава Татарстана Рустам Минниханов присвоил матери пятерых детей из Альметьевска Анастасии Галимовой награду «Ана даны — Материнская слава». На официальном сайте раиса республики опубликован соответствующий указ.

В документе поясняется, что женщина отмечена за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций. В честь получения награды ей полагается единовременное денежное вознаграждение.

Ранее мы сообщали, что жительница Татарстана родила 12-го ребенка в Аргентине, после чего ей выдали пакет презервативов.

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