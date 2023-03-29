Иметь детей – это прекрасно, считают супруги Орловы

Многодетная семья Орловых из Набережных Челнов – пример, достойный подражания. Живут дружно, все дети, как на подбор, - талантливые, красивые, образованные. В свои 45 лет супруги стали родителями в 12-й раз. Причем, на роды мать-героиня улетела в далекую Аргентину. В путешествии ее сопровождает старший сын Лев. А отец семейства Андрей остался в России с остальными детьми. Почему выбор пал именно на эту страну, «КП-Казань» рассказали сами супруги.

Медицина бесплатная даже для иностранцев

Екатерина рожала в самых разных условиях: в больницах Набережных Челнов, Москвы, Санкт-Петербурга и даже дома. Теперь у нее есть опыт и заграничных родов. Две недели назад в городе Буэнос-Айрес на свет появился малыш Хуан или, как привычнее русскому человеку, Иван. Родила Екатерина за час, вес мальчика – 4,5 кг.

- В Аргентине мне понравился персонал, принимающий роды. Врачи знают английский язык, я с ними общалась без переводчика. Они были весьма доброжелательны, - рассказывает Екатерина. - Кормили хорошо – давали фрукты, мясо, салаты. Правда, на этаже не было кипятка, приходилось просить у сотрудников. В российских роддомах кормят иначе: больше молочного, хлеба с маслом и сыром, никаких фруктов. Но зато дают мой любимый чай из шиповника.

Екатерина в Буэнос-Айресе после выписки из роддома

Кстати, медицина в Аргентине, по словам главы семейства Андрея Орлова, полностью бесплатная. В том числе и для иностранцев. Услуги, а также необходимые принадлежности – подгузники, пеленки, прокладки – предоставляли безвозмездно.

– Я рожала в государственном роддоме, местами видно, что требуется ремонт. Поэтому многие приезжие беременные выбирают платные учреждения, уровень комфорта там выше, - уточняет челнинка.

Если сам процесс родов прошел хорошо, то к дальнейшему наблюдению за ребенком со стороны медиков у супругов остались вопросы.

- Неонатология в Аргентине - жесть. Сразу положили под купол с кислородом, стали капать глюкозу, антибиотики. Утверждали, что ребенок слишком большой, а в крови мало сахара и кислорода, есть какая-то инфекция. Двое суток не давали брать на руки и кормить грудью, - рассказывает Андрей. - Потом стали бороться за понижение билирубина УФ-лампой, в России это называется физиологической желтушкой, которая проходит сама. Восемь детей у нас родились в Набережных Челнах, еще двое появились на свет в роддомах Москвы, один – в Санкт-Петербурге. Нигде с такой неонатологией жена не сталкивалась.

- Двоих детей мы родили дома – в 2007-м и 2008-м годах – без участия медперсонала, с помощью мужа, - дополняет Екатерина. - Потом мы обратились в роддом, они проверили все мои показатели и ребенка. На следующий день пришла детский врач и взяла малыша под контроль. Это, кстати, очень хорошая отличительная особенность российской медицины – наблюдение малыша на дому в первый месяц после рождения. Здесь, в Буэнос-Айресе, меня выписали и сказали самой прийти на контроль через две недели.

Незадолго до родов в Аргентине

Больше всего, признается челнинка, ей понравилось рожать в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Там малыша сразу после появления на свет оставляют с мамой.

А вот в Аргентине женщина, рожающая в 12-й раз, видимо, удивила врачей. Медики неоднократно спрашивали у Екатерины, какой вид контрацепции она предпочитает, а потом и вовсе принесли ей целый пакет презервативов.

«С очереди на получение жилья нас сняли»

Так почему же все-таки Аргентина? Многие иностранцы выбирают эту страну для рождения своих детей не только из-за бесплатной медицины, но и благодаря праву родившегося на автоматическое получение местного гражданства. Не стали исключением и Орловы.

- В Набережных Челнах мы никак не можем решить жилищный вопрос. У нас нет своей квартиры, живем в съемной «двушке». С 2013 года мы стояли в очереди на получение жилищного сертификата, но в прошлом году нас оттуда сняли из-за ошибки в справке о доходах, - с грустью рассказывает Андрей. – Бухгалтер допустила техническую ошибку, а в исполкоме посчитали, что мы хотим их обмануть намеренно.

В результате многодетный отец подал в суд, началась череда заседаний. Один из исков Андрей Орлов уже выиграл, второй будет рассмотрен в Верховном суде РТ.

- Заседание, надеюсь последнее, состоится в апреле. Во многом от того, какой вердикт вынесет суд, будет зависеть наша дальнейшая судьба, - поясняет Андрей. – Если нам откажут в жилищном сертификате, попробуем начать новую жизнь в Аргентине. Гражданство наш сын получит, а мы, как родители, и остальные наши дети сможем оформить вид на жительство. Если же суд встанет на нашу сторону, с радостью будем жить в своей новой квартире в Набережных Челнах.

12 детей – не предел

Сейчас у Орловых 11 детей. Один малыш скончался несколько лет назад из-за болезни. Двое старших детей живут в Москве, обучаются в столичных вузах. На вопрос, хотят ли супруги еще детей, они уверенно отвечают «да».

- Я считаю, что иметь детей – это прекрасно, - говорит Екатерина.

Всей семьей в аквапарке

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