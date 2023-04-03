В Нижнекамске для сотрудников предприятий организуют медосмотры

До 2020 года выполнение профилактических осмотров составляло в среднем 90% от плана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для сотрудников предприятий в Нижнекамске организуют медосмотры. Об этом на еженедельной планерке руководителей сообщил начальник Управления здравоохранения по району Сергей Мерясев.

Основной задачей проекта «Профилактическая медицина» является увлечение количества прошедших профосмотры горожан. Так, по данному показателю к 2024 году планируют достичь 70% взрослого населения.

Как отметил Мерясев, здоровый образ жизни, своевременные медосмотры взрослых и детей позволят улучшить качество жизни населения, а также увеличить ожидаемую продолжительность жизни.

Отметим, до 2020 года выполнение профилактических осмотров составляло в среднем 90% от плана. А с 2022 года этот показатель составил 50% от прикрепленных пациентов.

Напомним, ранее мы опубликовали информацию о том, где можно пройти диспансеризацию в Татарстане в 2023 году.

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