С 18 до 39 лет включительно татарстанцы проходят диспансеризацию раз в три года, а после 40 лет – ежегодно. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Диспансеризация - это комплекс бесплатных профилактических мероприятий и обследований. Главная цель - оценить общее состояние здоровья человека, а также на самом раннем этапе выявить всевозможные заболевания. Рассказываем, где пройти диспансеризацию, что для этого нужно, и кто может рассчитывать на участие в ней в 2023 году.

Зачем проходить диспансеризацию, если чувствуешь себя здоровым

Диспансеризация и профилактические осмотры позволяют выявить заболевания на ранних стадиях, когда еще нет симптомов и ничего не болит. Чем раньше будет выявлено заболевание, тем легче его лечить и проще предотвратить осложнения, которые могут развиться. Например, онкологическое заболевание, выявленное на ранней стадии – требует меньшего объема операции, человек быстрее восстанавливается и продолжает полноценно жить. Своевременное лечение гипертонической болезни, после ее выявления, поможет избежать инсульта, а лечение найденной ишемической болезни сердца позволит не допустить в дальнейшем инфаркта миокарда.

Какие возраста попадают под прохождение диспансеризации в 2023 году в Татарстане

С 18 до 39 лет включительно татарстанцы проходят диспансеризацию раз в три года, а после 40 лет – ежегодно.

В 2023 году пройти диспансеризацию могут граждане, рожденные в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002 или 2005 годах, а также все люди, чей возраст составляет от 40 лет и старше. Все, кто не подлежат в текущем году диспансеризации, могут записаться на профилактический медицинский осмотр.

Кроме того, с 2021 года углубленную диспансеризацию могут пройти люди, переболевшие COVID-19. В данном случае осмотр у врачей и комплекс исследований помогают выявить опасные осложнения после перенесенной инфекции.

Где можно пройти диспансеризацию в Татарстане

Пройти диспансеризацию можно в медучреждении по месту жительства. Запись на осмотр осуществляется непосредственно в регистратуре выбранной поликлиники или же через портал Госуслуг Татарстана. Для прохождения диспансеризации при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Как пройти диспансеризацию в Татарстане, если ты работаешь

Если у вас не получается пройти диспансеризацию в свободное от работы время, то вы можете написать письменное заявление руководителю. Согласно трудовому кодексу, работодатель обязан предоставить сотруднику время для посещения врача и сдачи всех анализов на прохождение диспансеризации. Этот период, как минимум, должен составлять один рабочий день. При этом место и средняя зарплата сохраняются.

Как проходит диспансеризация в Татарстане

Татарстанцы в возрасте до 39 лет во время диспансеризации сначала проходят анкетирование, в ходе которого врач собирает анамнез, осматривает кожу, слизистые и фиксирует жалобы. В процессе рассчитывается индекс массы тела, измеряется артериальное и внутриглазное давление. В рамках осмотра проходят флюорографию, ЭКГ и сдают анализ крови на холестерин и глюкозу. Все это составляет так называемый профилактический медицинский осмотр. Для женщин он включает также визит к гинекологу.

Для тех, кто старше 40 лет этот перечень дополняется определением сердечно-сосудистого риска, общим анализом крови. Назначаются также несколько видов скринингового обследования, которое направлено на выявление различных онкопатологий. Женщинам в этом возрасте полагается каждые два года проходить маммографию, а мужчинам раз в пять лет рекомендовано сдавать анализы на выявление рака предстательной железы.

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