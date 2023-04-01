На довыборы в Госсовет Татарстана своих кандидатов выдвинули шесть партий Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане завершился процесс выдвижения кандидатов на выборы в Госсовет и начинается их регистрация. Об этом рассказал председатель ЦИК Андрей Кондратьев.

Напомним, что на довыборы в Госсовет Татарстана своих кандидатов выдвинули шесть партий: ЛДПР, «Партия Роста», КПРФ, «Единая Россия», «Новые люди» и «Справедливая Россия». Кроме того, четыре кандидата выдвинули себя в порядке самовыдвижения. Кондратьев отметил, что между выдвиженцами ожидается серьезная конкуренция. «Избирательные комиссии готовы», — сообщил он.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram