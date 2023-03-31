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НовостиОбщество31 марта 2023 18:02

На довыборы в Госсовет Татарстана своих кандидатов выдвинули шесть партий

Об этом рассказал председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев
Елена СКВОРЦОВА
На довыборы в Госсовет Татарстана своих кандидатов выдвинули шесть парти

На довыборы в Госсовет Татарстана своих кандидатов выдвинули шесть парти

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На довыборы в Госсовет Татарстана своих кандидатов выдвинули шесть партий. Об этом рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев. По его словам, на сегодняшний день завершился процесс выдвижения кандидатов и в избирательной кампании начинается новый этап — их регистрация.

Своих кандидатов представили ЛДПР, «Партия Роста», КПРФ, «Единая Россия», «Новые люди» и «Справедливая Россия». Кондратьев отметил, что между выдвиженцами ожидается серьезная конкуренция. «Избирательные комиссии готовы», — сообщил он.

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