В Татарстане за сутки зарегистрировали 121 случай коронавируса

Такие данные привел федеральный оперативный штаб Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане за сутки зарегистрировали 121 случай заражения коронавирусом. Из них 15 человек были госпитализированы в медицинские учреждения, а 174 выздоровели. Такие данные привел федеральный оперативный штаб.

Всего за весь период пандемии в республике зарегистрировано чуть менее 204 тысяч зараженных. Более 200 тысяч выздоровело. 2010 человек умерло.

Напомним, что в Татарстане шестой день подряд снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, за прошлые сутки ковид подхватило всего 137 человек.

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