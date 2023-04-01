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НовостиОбщество1 апреля 2023 9:20

В Татарстане за сутки зарегистрировали 121 случай коронавируса

За сутки госпитализировали 15 человек
Елена СКВОРЦОВА
Такие данные привел федеральный оперативный штаб

Такие данные привел федеральный оперативный штаб

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане за сутки зарегистрировали 121 случай заражения коронавирусом. Из них 15 человек были госпитализированы в медицинские учреждения, а 174 выздоровели. Такие данные привел федеральный оперативный штаб.

Всего за весь период пандемии в республике зарегистрировано чуть менее 204 тысяч зараженных. Более 200 тысяч выздоровело. 2010 человек умерло.

Напомним, что в Татарстане шестой день подряд снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, за прошлые сутки ковид подхватило всего 137 человек.

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