В Татарстане шестой день подряд снижается заболеваемость коронавирусом

За последние сутки ковид подхватило всего 137 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане шестой день подряд снижается заболеваемость коронавирусной инфекцией. Так, за последние сутки ковид подхватило всего 137 человек, днем ранее — 147. Выздоровело за этот период 207 татарстанцев, 11 человек было госпитализировано. Отметим, что большая часть зараженных переносит заболевание в легкой форме или бессимптомно.

В России за последние сутки заразилось более 11 тысяч человек, 968 попали в больницы. Выздоровело — 12,5 тысяч.

За весь период пандемии в Татарстане ковидом заразилось более 200 тысяч жителей республики.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram