В школах Казани с 3 апреля подорожает питание

Изменение цен коснется только половины казанских школьников Фото: Михаил ФРОЛОВ

В школах Казани с 3 апреля подорожают комплексы питания. Цена повысится в среднем на 5-7 рублей.

На шесть рублей станет дороже меню свободного выбора, теперь его цена станет 79 рублей. Комплекс обойдется 55 рублей (ранее был 48 рублей), завтрак или полдник продадут по цене 35 рублей (ранее 30 рублей).

Отметим, что изменение цен затронет лишь половину школьников Казани, так как 45% учеников получают горячее питание бесплатно. В последний раз питание в учебных заведениях столицы Татарстана дорожало два года назад. Повышение стоимости школьного питания существенно ниже индекса потребительских цен, уточняют в мэрии Казани. Связано это с тем, что для детей закупают большие объемы продуктов непосредственно у производителей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане подорожали фрукты и овощи.

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