В Татарстане подорожали фрукты и овощи

Помидоры стали дороже на 4% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане за неделю подорожали овощи и фрукты. Специалисты Татарстанстата проанализировали цены в период с 20 по 27 марта.

За неделю помидоры стали дороже на 4%, стоимость килограмма – 201 рубль. Бананы и свежие огурцы подорожали на 3,5% (до 118 и 162 рублей), , репчатый лук — на 2,1% (до 51 рубля). Капуста выросла в цене на 1,9% - до 20,7 рубля за килограмм.

Маргарин, молоко и гречка за неделю подешевели на 1,2%, мясные консервы для детского питания - на 1,7%.

Ранее мы сообщали, что с 1 апреля в Казанском зооботсаду подорожают билеты.

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