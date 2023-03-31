РЖД будет отправлять круизные поезда через Казань

В маршрут войдут традиционные достопримечательности и интересные места для посещения. Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Казанской ратуше были обсуждены темы развития железнодорожного туризма на предстоящий сезон. Татарстан заявил о готовности внести вклад с помощью своих маршрутов, которые войдут в бренд «Великий Волжский путь». Об этом во время конференции сообщили представители государственной компании РЖД.

Этот город был выбран не случайно, ведь треть туристов прибывают в столицу Татарстана на поездах. Это подчеркивает важность железнодорожного транспорта для гостей в республике. Так, в маршрут войдут традиционные достопримечательности и интересные места для посещения. Также планируют построить транспортный узел стоимостью в четыре миллиарда рублей.

Напомним, в Казани презентовали новый национальный туристический маршрут «Великий волжский путь». Он пройдет по Средней Волге.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram