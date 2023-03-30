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НовостиОбщество30 марта 2023 11:31

В Казани презентовали новый туристический маршрут «Великий волжский путь»

Его представил председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Маршрут «Великий волжский путь» был создан совместно с регионами Приволжского федерального округа.

Маршрут «Великий волжский путь» был создан совместно с регионами Приволжского федерального округа.

Фото: Антон ПИКУС

В Казани презентовали новый национальный туристический маршрут «Великий волжский путь». Его представил председатель Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.

Этот маршрут пройдет по Средней Волге. В него войдут объекты ЮНЕСКО, достояния национальных республик, памятники истории, архитектуры, кулинарные традиции.

Как отметил Иванов, необходимо создать эмоциональный туристический продукт, основанный на железнодорожном круизе. Он надеется, что в дальнейшем проект будет находится на российском и международном рынке. Когда именно запустят маршрут неизвестно.

Напомним, Казань выиграла конкурс Ростуризма и получит более 174 миллионов рублей на развитие туристического центра города. Столица Татарстана набрала наибольшее количество баллов.

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