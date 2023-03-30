ОПГ «Тукаевские» пытаются склонить суд к привлечению присяжных по своему делу

Предварительное слушание в Верховном суде Татарстана состоится в ближайшие дни. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

ОПГ «Тукаевские» пытаются склонить Верховный суд Татарстана к привлечению присяжных по своему делу. По предварительной информации, они рассчитывают на оправдание. Отметим, подобный случай произошел в 2013 году. Тогда присяжные заседатели оправдали членов ОПГ «Перваки».

Члены группировки из 90-х обвиняются в бандитизме и целой серии убийств. На скамье подсудимых: Геннадий Кириллов (Гена), Айрат Аюпов (Айратсон), Ильнур Киямов, Рустем Шарафутдинов, Айрат Абдрахманов, Альберт Казаков и Александр Марфин. Никто из них себя виновными не считают и заявляют, что к ОПГ отношения не имеют. Удастся ли им добиться хотя привлечения к процессу присяжных, возможно, станет известно 3 апреля.

- В следующий понедельник состоится очередное заседание (предварительное слушание), - сообщает пресс-служба Верховного суда Татарстана.

Напомним, в декабре 2022 года Вахитовский районный суд Казани решил отпустить под домашний арест трех фигурантов уголовного дела по ОПГ «Тукаевские» - Айдара Вагизова, Михаила Левицкого и Анатолия Степанова.

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