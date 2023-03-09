В Казани снесут девять киосков и две незаконные постройки

У владельцев есть три месяца, чтобы демонтировать незаконные объекты добровольно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани в список объектов под снос попали еще девять незаконно размещенных киосков и две самовольные постройки. Об этом сказано в сборнике документов исполкома города.

Снесены будут торговые павильоны по улицам Копылова, 5/1, Муштари, 11/40, Татарстан, 52, Гарифьянова, 28а. Демонтажу подлежат киоски, продающие воду, по адресам: Ягодинская, 27, Шоссейная, 2ж, Баруди, 4, Беломорская,5, а также автофургон на площади Тысячелетия, 2.

Кроме того, на улице Хлебозаводской снесут два одноэтажных нежилых здания общей площадью 330 квадратных метров. У владельцев есть три месяца, чтобы демонтировать незаконные объекты добровольно, после – их уберут принудительно.

Напомним, ранее в Казани намеревались снести шашлычную, киоски по продаже воды и будки охраны.

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