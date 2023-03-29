Дмитрий Медведев нанес визит на Казанский пороховой завод

Дмитрий Медведев рассмотрел обеспеченность Вооружённых сил РФ порохами и боеприпасами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 29 марта, в столицу Татарстана приехал зампредседателя Совбеза РФ, первый зампредседателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев. Почетного гостя Казани встретил в аэропорту глава Татарстана Рустам Минниханов.

Ранее «КП-Казань» сообщала о том, что Дмитрий Медведев во время однодневного визита планирует посетить оборонно-промышленные предприятия республики. Позже, вечером, сам Дмитрий Медведев поделился в своем телеграмм-канале новостями из Казани.

«В ходе рабочей поездки в Татарстан на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооружённых сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения. Кроме того, с губернаторами регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, обсудили вопросы набора на военную службу по контракту», - написал Зампредседателя Совбеза РФ.

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