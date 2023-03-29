Дмитрий Медведев с рабочим визитом прибыл в Казань

В аэропорту гостя встретили глава Татарстана Рустам Минниханов и полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В эту среду, 29 марта, в Казань прибыл зам председателя Совбеза РФ, первый зам председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев. В аэропорту его, согласно протоколу, встретил глава Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

- Дмитрий Медведев прибыл в Казань с однодневным рабочим визитом, - отмечает пресс-служба главы Татарстана.

Там пояснили, что высокопоставленный гость посетить предприятия оборонно-промышленного и проведет совещание по ним.

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