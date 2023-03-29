Специалиста «Информационного центра Нижнекамска» заподозрили в мошенничестве

Подозреваемый похитил денежные средства в особо крупном размере. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

СУ СКР по Татарстану возбудил уголовное дело в отношении 52-летнего главного специалиста «Информационного центра Нижнекамска». Его заподозрили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с 2014 по 2022 год подозреваемый похитил денежные средства в особо крупном размере. Мужчина вводил в заблуждение глав сельских поселений, убеждая, что им якобы необходимо купить техподдержку компьютерной техники от «Информационного центра».

Обстоятельства мошенничества устанавливаются, сообщила пресс-служба следственного комитета. Напомним, ранее под домашний арест был отправлен первый замглавы исполкома Тукаевского района. Его также подозревают в мошенничестве.

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