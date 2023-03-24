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НовостиПроисшествия24 марта 2023 11:19

Первого замруководителя исполкома Тукаевского района доставили в суд

Яббарова просят отправить под домашний арест
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Предполагается, что посредником во взятке выступила Татьяна Холкина.

Предполагается, что посредником во взятке выступила Татьяна Холкина.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Первого заместителя руководителя исполкома Тукаевского района Ильмира Яббарова доставили в Советский суд Казани. Сегодня здесь рассмотрят ходатайство следствия, которое просит отправить чиновника под домашний арест.

Кроме того, в суд была доставлена директор Центра недвижимости и права Татьяна Холкина. Предполагается, что она выступила посредником во взятке.

Напомним, накануне в администрации Тукаевского района состоялись обыски. В результате первый замруководителя местного исполкома Ильмир Яббаров задержали по подозрению в мошенничестве.

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