Первого замруководителя исполкома Тукаевского района доставили в суд

Предполагается, что посредником во взятке выступила Татьяна Холкина.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Первого заместителя руководителя исполкома Тукаевского района Ильмира Яббарова доставили в Советский суд Казани. Сегодня здесь рассмотрят ходатайство следствия, которое просит отправить чиновника под домашний арест.
Кроме того, в суд была доставлена директор Центра недвижимости и права Татьяна Холкина. Предполагается, что она выступила посредником во взятке.
Напомним, накануне в администрации Тукаевского района состоялись обыски. В результате первый замруководителя местного исполкома Ильмир Яббаров задержали по подозрению в мошенничестве.
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