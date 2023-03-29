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НовостиОбщество29 марта 2023 11:35

В Набережных Челнах построят шесть арендных домов для работников КАМАЗа

Новые объекты позволят решить проблему привлечения специалистов на предприятие
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Первый 170-квартирный дом в 69-ом комплексе будет построен уже в 2023 году.

Первый 170-квартирный дом в 69-ом комплексе будет построен уже в 2023 году.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Набережных Челнах выделили участок в 52-м комплексе под строительство шести арендных домов для работников КАМАЗа. Об этом на заседании горсовета рассказал градоначальник Наиль Магдеев.

По словам мэра, новые объекты позволят решить проблему привлечения специалистов на КАМАЗ. Первый 170-квартирный дом в 69-м комплексе по программе соципотеки будет построен уже в 2023 году. Финансирует строительство государственный жилищный фонд.

Напомним, ранее в Набережных Челнах официально решили выделить 300 миллионов рублей на новые автобусы большой вместительности.

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