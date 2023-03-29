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НовостиОбщество29 марта 2023 9:48

В Набережных Челнах официально решили выделить 300 млн рублей на новые автобусы

Депутаты Горсовета поддержали предложение представителей местного Исполкома
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Власти города хотят заменить большими автобусами все маршрутки. Фото: nabchelny.ru

Власти города хотят заменить большими автобусами все маршрутки. Фото: nabchelny.ru

В эту среду, 29 марта, в Набережных Челнах на заседании Горсовета представители Исполкома выступили с предложением потратить сэкономленные в местном бюджете 300 миллионов на покупку новых больших автобусов «НЕФАЗ».

По задумке чиновников, они вскоре должны полностью заменить в городе все маршрутки и в первую очередь на самых закруженных направлениях.

В итоге депутаты Горсовета проголосовали за предложение от Исполкома. Таким образом в Набережных Челнах официально решили выделить 300 миллионов рублей на покупку нового общественного транспорта большой вместимости.

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