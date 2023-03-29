В Набережных Челнах официально решили выделить 300 млн рублей на новые автобусы

Власти города хотят заменить большими автобусами все маршрутки. Фото: nabchelny.ru

В эту среду, 29 марта, в Набережных Челнах на заседании Горсовета представители Исполкома выступили с предложением потратить сэкономленные в местном бюджете 300 миллионов на покупку новых больших автобусов «НЕФАЗ».

По задумке чиновников, они вскоре должны полностью заменить в городе все маршрутки и в первую очередь на самых закруженных направлениях.

В итоге депутаты Горсовета проголосовали за предложение от Исполкома. Таким образом в Набережных Челнах официально решили выделить 300 миллионов рублей на покупку нового общественного транспорта большой вместимости.

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