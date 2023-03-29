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НовостиПроисшествия29 марта 2023 11:17

В Казани рядом с гимназией №175 обнаружено тело женщины

На месте происшествия работают полицейские
Адам САГАЛ
Причина смерти станет известна после проведения судмедэкспертизы

Причина смерти станет известна после проведения судмедэкспертизы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани, неподалеку от гимназии №175, обнаружено тело женщины. Очевидцы сообщили о находке в полицию. На место прибыли правоохранители.

Тело найдено неподалеку от дома №15 по улице Файзи. По предварительным данным, криминальных следов не обнаружено. Причина смерти станет известна после проведения судмедэкспертизы.

Напомним, два года назад в казанской гимназии №175 открыл стрельбу по детям и педагогам Ильназ Галявиев. Сегодня, 29 марта, на судебном процессе прокуратура запросила для него пожизненное заключение.

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