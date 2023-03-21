Власти Набережных Челнов выделят 300 миллионов рублей на покупку больших автобусов

В прошлый раз город купил 21 автобус за 234 миллиона рублей. Фото: nabchelny.ru

Порядка 300 миллионов рублей на покупку больших автобусов собираются выделить из бюджета Набережных Челнов. Вот только этот вопрос еще предстоит обсудить с депутатами на заседании Горсовета, сообщает корпоративная газета «Вести КАМАЗА» Скорее всего, озвученную сумму или, по крайне мере, ее часть возьмут с сэкономленных городом денег за 2022 год. Отметим, такие средства переходят в казну и планируются к тратам уже на следующий плановый год.

Напомним, в 2021 году власти Набережных Челнов уже закупил у местного КАМАЗ 21 автобус марки НЕФАЗ за 234 миллиона рублей. Сколько единиц транспорта город планирует закупить в этот раз, пока неизвестно.

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