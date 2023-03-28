Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане водитель иномарки насмерть сбил ребенка на велосипеде. По факту трагедии прокуратура республики организовала проверку.

Происшествие произошло днем 28 марта на улице 8 Марта в поселке Алексеевское. По предварительной информации, водитель «Шевроле» не справился с управлением и наехал на мальчика-велосипедиста. От полученных травм ребенок, на вид которому 7-8 лет, скончался.

Место происшествия. Фото: прокуратура Татарстана

На фотографиях с места трагедии видны обломки велосипеда и протараненный автомобилем забор. На место аварии выехал прокурор Алексеевского района Фаргат Шайхаттаров. В настоящий момент выясняется, соблюдались ли правила дорожного движения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

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