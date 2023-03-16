Общегородской субботник в Казани пройдет 29 апреля

В прошлом году в двухмесячнике приняли участие свыше 140 тысяч жителей Казани Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общегородской субботник пройдет в Казани 29 апреля. Двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории столицы Татарстана состоится с 1 апреля по 31 мая.

В рамках перечисленных мероприятий в Казани от мусора очистят дворы, дороги, парки, скверы, будут высажены деревья. В прошлом году было очищен 21 млн кв. м дорог. В двухмесячнике приняли участие свыше 140 тысяч жителей Казани.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на благоустройство парков и скверов выделят почти миллиард рублей.

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