В Набережных Челнах отремонтируют два молодежных объекта

За семь лет в Набережных Челнах капремонт провели в 25 подростковых клубах. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Набережных Челнах в 2023 году отремонтируют два молодежных объекта. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила начальник управления по делам молодежи исполкома города Лейсан Видинеева.

Из бюджета Татарстана в 2023 году выделят средства на капитальный ремонт Центра экстренной психологической помощи «Молодежный телефон доверия». Также в микрорайоне Яшьлек отремонтируют помещение для молодежного клуба, где откроется пять студий. Как отметила Видинеева, это будет первый досуговый объект в этой части города.

За семь лет в татарстанском автограде капремонт провели в 25 подростковых клубах и двух молодежных центрах.

Напомним, в Татарстане отремонтируют два молодежных центра почти на 85 миллионов рублей.

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