В Татарстане отремонтируют два молодежных центра почти на 85 миллионов рублей

Принять участие в тендере можно до 27 февраля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане отремонтируют два молодежных центра на 84,3 миллиона рублей. Средства на эти цели выделят из федерального и республиканского бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, в столице Татарстана ремонт проведут в здании молодежного центра "Вертолет", который находится на улице Мало-Московской, 15. А в Альметьевске планируют отремонтировать здание Центра содействия молодежи, которое расположено на улице Тельмана, 57. Кроме того, для этих объектов закупят спортивный инвентарь, консоль Sony PlayStation, мониторы.

Отметим, принять участие в тендере можно до 27 февраля. Победителя определят 1 марта.

Напомним, в 2023 году в Казани построят молодежный центр и спроектируют три новых подростковых клуба за счет республиканского бюджета. В новых учреждениях будут находиться туристическо-краеведческий центр, пространства для занятий и спортклуб для тренировок по боксу.

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