Певица из Набережных Челнов снялась в новом клипе Юлианны Карауловой

В клипе Юлианна играет роль таксиста Фото: Артем КИЛЬКИН

Диляра Хайруллина из Набережных Челнов стала автором новой песни певицы Юлианны Карауловой. Композиция называется «Сильная». Накануне состоялась премьера клипа, где снялась и челнинка.

Диляра вместе со вторым автором песни Николаем Чебановым играют роль пассажиром такси, за рулем которого сидит Караулова. На кадрах пара целуется.

- Чисто случайно стали частью видео. Нам сказали: «Авторы, целуйтесь!», а мы не упустили такую возможность. Очень рады, что Юлианна выбрала нашу песню, получилось душевно, - прокомментировала Диляра.

Напомним, ранее состоялась премьера песни «Самый русский хит», которую для SHAMANа также написали Диляра и Николай. Челнинка рассказала в интервью «КП-Казань», как создавалась эта песня. Сама Диляра тоже певица, она победительница испанской фабрики звезд.

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