Победительница испанской фабрики звезд из Татарстана написала новый хит для SHAMANа

Наставниками Диляры были специалисты, которые работали с Рианной, Майклом Джексоном и Бейонсе

Популярный певец SHAMAN презентовал свою новую песню. Всего за два дня клип на нее набрал более миллиона просмотров. Композиция называется «Самый русский хит», а написала ее татарка Диляра Хайруллина. Певица и автор песен начинала свою карьеру в Набережных Челнах, затем перебралась в Москву и даже успела начать покорять Запад. В эксклюзивном интервью для «КП-Казань» создательница нового хита SHAMANа рассказала о знакомстве и сотрудничестве с одной из главных звезд российской эстрады, а также о своем собственном, не менее интересном творчестве.

Песня должна была достаться группе «Город 312»

- Диляра, как вы познакомились с Ярославом Дроновым? (SHAMAN – прим. ред)

- С Ярославом мы познакомились на проекте «АвторА!», где сводят авторов песен и артистов, которые готовы их исполнять. Впервые увидела его на zoom-конференции, когда были петчинги, то есть презентации наших песен. Сначала он услышал песню и только потом увидел нас с Николаем Чебановым, вторым автором песни. Вживую мы пообщались только на съемках клипа «Самый русский хит».

- На презентации Ярослав сразу выбрал вашу песню?

- Не совсем. Вообще эта песня должна была достаться группе «Город 312». Как проходит процесс: членам жюри – в нашем случае это были SHAMAN, «Город 312» и представитель «Авторадио» - включают песню. У них есть две кнопки: зеленая – она означает, что песня понравилась, красная – песня очень понравилась, артист готов ее исполнить, а радио поставить в ротацию.

Сначала все трое членов жюри нажали зеленую кнопку, а затем «Город 312» и представитель радио нажали и на красную. Ярослав не сделал этого, пояснив, что ему уже нравится, как звучала песня в исполнении Николая Чебанова. По его словам, она была готовой к самостоятельному выпуску. Мы же не собирались ее выпускать сами, так как она не подходит нам по стилистике. Поэтому мы с Колей и отдали ее на конкурс. В результате позже все пришли к выводу, что песня мужская – нужно, чтобы ее исполнил мужчина. Так она и попала к Ярославу.

Мы ни разу не пожалели, что «Самый русский хит» поет Ярослав. Хотя, я понимаю, что «Город 312» в ней тоже отлично прозвучал бы. Мы бы смогли переписать песню под женский формат, но случилось так, как случилось.

SHAMAN поблагодарил Диляру и Николая за песню Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напела будущий хит в голосовой чат во время прогулки

- А как вообще родилась песня?

- Я гуляла по улице и мне пришли эти строчки в голову, я напела их и отправила Николаю. У нас даже в мессенджере сохранилась эта переписка. Он ответил, что в ней хорошо прозвучал бы SHAMAN. Мы посмеялись оба, потому что показать на тот момент ее Ярославу не было возможности. Более того, он свои песни пишет сам и занимается полным музыкальным продюсированием самостоятельно – от написания до финальной записи.

Это было 13 августа 2022 года. С тех пор она лежала у нас в переписке в мессенджере. Сами ее петь не планировали, потому что наш с Николаем проект NITI DILA – это более танцевальная музыка, мы немного другого формата.

- Получается, что песня «Самый русский хит» родилась у вас меньше, чем через месяц после громкой премьеры песни «Я русский». Может быть, в какой-то мере Ярослав и вдохновил вас на ее написание?

- Признаюсь, я почти не слушаю музыку, потому что мы очень много делаем ее сами. Естественно, я слышала об этой песне, но четкой параллели написать похожую не было. Вряд ли это как-то связано. Во время написания песни «Самый русский хит» у меня было ощущение, что есть нечто, что всех нас объединяет - людей, которые говорят на русском языке, которые родились в нашей стране, с общей историей. Я увлекаюсь изучением культурного кода нашего языка. Размышления навели меня на мысль – какая большая история вокруг нас, было бы здорово написать об этом песню. У нас у всех есть душевная глубина и грусть где-то внутри. Почему песня называется «Самый русский хит»? Русский – это не о национальности, а о состоянии души. Это люди, которые говорят на русском языке.

Вообще, конечно, интересно получилось, что песня стала своеобразным продолжением хита «Я русский». Она хорошо вписалась в творческую историю Ярослава.

Работала с британским лейблом и попадала в европейские чарты

- Вы ведь и сама состоявшаяся артистка. Как начиналось ваше творчество?

- В возрасте 14 лет я случайно обнаружила, что умею петь. Постепенно это переросло в ежедневные тренировки - я смотрела видео, как поют разные популярные артисты и пыталась повторить. Об этом узнали мои соседи и пожаловались родителям. Они тоже узнали, что пытаюсь развиваться в этом направлении.

Позже в Набережных Челнах я познакомилась с Михаилом Игнатовым, это автор песен группы «Планка», а также участник и музыкальный продюсер этого коллектива. Он стал моим первым наставником, познакомил меня со студийной работой, объяснил много про то, как пишутся песни, помог мне с написанием моих первых песен.

Позже я переехала в Москву, где сейчас и живу. Здесь окончила музыкальный колледж эстрадно-джазового искусства при академии имени Гнесиных.

- Насколько я знаю, вы были победительницей испанской «Фабрики звезд».

- Да, в 2017 году я принимала участие в испанском аналоге проекта «Фабрика звезд». Была единственной представительницей России. Нашими наставниками были специалисты, которые работают с такими артистами, как Рианна, Майкл Джексон, Бейонсе, Шакира, Дженнифер Лопес, Ники Минаж. Мне удалось поработать с ними. И более того – да, я победила в том проекте. После чего какое-то время работала с британским лейблом. Мои песни попадали в швейцарский чарт, входили в топ-20. Потом началась пандемия, и мы решили продолжать работу здесь, в России. Сейчас сконцентрировали все силы на проекте NITI DILA.

Сотрудничала с DAVA и Black Star

- Диляра, у вас есть опыт с работы с артистами российской экстры помимо Ярослава Дронова?

- Да, конечно. Недавно мы работали с певцом DAVA, его песня «По барабану» попала в множество чартов. Также у нас есть опыт сотрудничества с артистами Black Star – Natan, НАZИМА, работали с Ханной. Всех так сразу и не вспомнишь. Мы уже семь лет этим занимаемся и много с кем работали. В том числе сотрудничаем с крупными компаниями, пишем гимны для корпораций.

- Какие у вас сейчас творческие планы?

- У нас большие планы по проекту NITI DILA. Мы написали огромное количество песен, планируем выпускать их, продвигать. Серьезно окунулись в студийную работу, чтобы написать ту самую песню, которая дала бы нам прорыв в карьере. Мы с Николаем хотим сменить курс – если раньше в основном писали песни для других, то сейчас сами будет продвигаться как артисты.

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