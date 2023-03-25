В Йошкар-Оле в ДТП пострадали пешеходы-пенсионеры

С места происшетсвия. Фото: ГИБДД Марий Эл

24 марта примерно в 19.40 в Йошкар-Оле на улице Луначарского около дома №28 водитель автомобиля «Лада Калина» сбил 80-ти и 76-ти летних пешеходов. Пожилые люди получили различные травмы и были доставлены в больницу, сообщает ГИБДД Марий Эл.

- Установлено, что пешеходы пересекали проезжую часть в неположенном месте, хотя рядом был оборудованный переход, - отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала, что в соседней Чувашии машина слетела с дороги прямо в поток воды сливного сооружения плотины.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram