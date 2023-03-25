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НовостиПроисшествия25 марта 2023 7:29

В Чувашии иномарка слетела с дороги и оказалась в воде

В результате произошедшего пострадал один человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Машина перевернулась и оказалась в потоке воды. Фото: ГИБДД Чувашии

Машина перевернулась и оказалась в потоке воды. Фото: ГИБДД Чувашии

В эту субботу, 25 марта, около 7.20 на дороге «Волга-Коснарбоси» возле деревни Синьялы Цивильского района водитель автомобиля «Киа Спектра» на скорости вылетел с проезжей части. Машина вместе с ним опрокинулась и оказалась в сливном сооружении плотины местного пруда, сообщает ГИБДД Чувашии.

- Пострадал 49-летний водитель иномарки. Мужчина был госпитализирован. Устанавливаются в се обстоятельства произошедшего ДТП, - также отметили в республиканской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД уже установили, что пострадавший является местным жителем, который ранее был лишен водительских прав.

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