В Казани с 27 марта ограничат движение транспорта по улице Академика Сахарова

Ограничения будут в марте, апреле и мае. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани частично ограничат движение автомобилей по улице Академика Сахарова. Причина перекрытия дорог – строительство трассы водоснабжения.

Так, с 27 марта по 6 апреля полностью закроют проезд рядом с домом №17 по улице Академика Сахарова, а с 12 апреля по 12 мая – местами, следует из распоряжения исполкома Казани.

Напомним, ранее в городе на несколько дней перекрыли проезд по улице Чистопольской.

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