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НовостиАвто17 марта 2023 5:37

В Казани на несколько дней перекроют проезд по улице Чистопольской

Ограничение будет действовать в ночное время
Роман ЕФРЕМОВ
Водителям советуют заранее планировать маршрут объезда

Водителям советуют заранее планировать маршрут объезда

Фото: Иван МАКЕЕВ

На улице Чистопольской в течение трех дней - с 23 по 25 марта - будет частично ограничено движение. Причина - реконструкция канализационного коллектора.

23 марта, с полуночи до 6:00, по улице Чистопольской около дома №20 перекроют местный проезд.

24 марта, с полуночи до 6:00, ограничат движение по проезжей части улицы Абсалямова - в месте, где она пересекается с улицей Чистопольской.

25 марта, с полуночи до 6:00, перекроют проезд по местной дороге около дома №14 по улице Чистопольской.

В комитете внешнего благоустройства исполкома Казани советуют водителям заранее планировать маршрут объезда.

Ранее мы сообщали, что в столице Татарстана приступили к ямочному ремонту дорог.

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