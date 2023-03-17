В Казани на несколько дней перекроют проезд по улице Чистопольской

Водителям советуют заранее планировать маршрут объезда
Фото: Иван МАКЕЕВ
На улице Чистопольской в течение трех дней - с 23 по 25 марта - будет частично ограничено движение. Причина - реконструкция канализационного коллектора.
23 марта, с полуночи до 6:00, по улице Чистопольской около дома №20 перекроют местный проезд.
24 марта, с полуночи до 6:00, ограничат движение по проезжей части улицы Абсалямова - в месте, где она пересекается с улицей Чистопольской.
25 марта, с полуночи до 6:00, перекроют проезд по местной дороге около дома №14 по улице Чистопольской.
В комитете внешнего благоустройства исполкома Казани советуют водителям заранее планировать маршрут объезда.
Ранее мы сообщали, что в столице Татарстана приступили к ямочному ремонту дорог.
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