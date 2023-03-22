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НовостиПроисшествия22 марта 2023 11:49

В Татарстане задержали первого замруководителя исполкома Тукаевского района

Ильмир Яббаров подозревается в мошенничестве
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сейчас ведется допрос Яббарова в рамках уголовного дела.

Сейчас ведется допрос Яббарова в рамках уголовного дела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане задержали первого заместителя руководителя исполкома Тукаевского района Ильмира Яббарова. Он подозревается в мошенничестве с получением субсидий за строительство жилья в сельской местности. Сейчас ведется допрос Яббарова в рамках уголовного дела, сообщает «Бизнес Online».

Напомним, ранее в здании администрации Тукаевского района силовики провели обыски. Чиновников заподозрили в незаконной выдаче земельных участков. Кроме того, по делу о взятке задержали замруководителя исполкома Альметьевского района.

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