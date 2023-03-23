В мае возобновятся прямые еженедельные перелеты из Казани в Горно-Алтайск

Рейсы будут осуществляться по средам. Фото: Иван ВИСЛОВ

С 3 мая возобновятся прямые перелеты из Казани в Горно-Алтайск и обратно. Авиарейсы будут осуществляться раз в неделю, по средам.

Из Казани самолет будет вылетать в 05.35, а прибывать в Горно-Алтайск – в 12.45. Обратно судно отправляется в 13.45, а приземляется в столице Татарстана – в 13.05. Время для каждого аэропорта указано местное, отметим, что в Алтае оно на 4 часа опережает московское.

Полет будет проходить на авиалайнерах Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 человек. Время полета составит более 3 часов, сообщает пресс-служба авиакомпании «ЮВТ АЭРО».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram