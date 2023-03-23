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НовостиОбщество23 марта 2023 9:45

В мэрии Казани прокомментировали отравление воспитанников детсада №262

Сообщается, что это был сальмонеллез
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Утверждается, что в детсаду уже провели дезинфекцию и генеральную уборку.

Утверждается, что в детсаду уже провели дезинфекцию и генеральную уборку.

Фото: Олег ЗОЛОТО

После отравления воспитанников казанского детсада №262 там не только произвели забор смывов, проб и взятие анализов у персонала, но также провели дезинфекционную обработку, генеральную уборку помещений учреждения, игрушек, посуды, инвентаря и постельного белья. Также проверяется документация о поставках продуктов, журналы пищеблока и медицинские бумаги, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

- Нескольким детям диагностировали сальмонеллез. Другие ребята из этой группы чувствуют себя хорошо, - также отметили в мэрии.

Тем не менее, руководство дошкольного учреждения попросила поликлинику выделить врача для обследования детей, который контактировали с отравившимися воспитанниками. Помимо всего, этого в детсаду №262 усилили контроль за готовкой еды.

Напомним, на днях шесть детей попали в больницу с признаками отравления. Все они являются воспитанниками младшей группы детсада №262. Часть детей пришлось госпитализировать.

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